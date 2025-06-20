Детский онкодиспансер Балашихи получил новое оборудование и праздник для малышей

ВТБ поддержал Московский областной онкологический диспансер в Балашихе и передал учреждению специализированное оборудование для многодневной химиотерапии в рамках программы «Мир без слез». Эта техника облегчает процесс лечения для маленьких пациентов. Кроме того, банк организовал для детей благотворительный праздник с участием актеров, амбассадора ВТБ Айтиши и персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши!». В рамках мероприятия прошел спектакль, обучающий основам финансовой грамотности.

Фото - © Пресс-служба ВТБ

«В условиях длительного лечения особенно важно поддерживать позитивный настрой детей и родителей. Программа „Мир без слез“ помогает создавать именно такие моменты. Современное оборудование и поддержка врачей — лишь одна сторона заботы. Другая — детские спектакли, в которых через знакомых героев и увлекательные истории о финансах дети открывают для себя мир знаний, начинают мечтать, фокусироваться на том, что впереди их ждет выздоровление и целая жизнь, полная возможностей», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Фото - © Пресс-служба ВТБ

Акция в Балашихе — часть благотворительной программы «Мир без слез», в рамках которой ВТБ обеспечивает детские больницы необходимым оборудованием и проводит образовательные спектакли по финансовой грамотности с подарками для детей. Следующее представление запланировано на 20 июня в Краевой детской клинической больнице Ставрополя.

«Участие в программе „Мир без слез“ помогает нам улучшить и лечебные процессы, и эмоциональный фон пациентов и их родных. Мы получили необходимое оборудование для проведения многодневной химиотерапии. Оно упрощает прохождение процедуры для ребенка, позволяет ему выходить из палаты и на прогулку. Когда дети сталкиваются с трудным лечением, особенно важно окружить их заботой, теплом и вниманием. Веселые праздники позволяют им отвлечься от больничных будней, дарят яркие воспоминания. Это по-настоящему помогает ускорить путь к выздоровлению», — подчеркнул заместитель главного врача Московского областного онкологического диспансера Николай Уразовский.

Фото - © Пресс-служба ВТБ

В 2025 году программе исполняется 22 года, и за этот период она охватит 15 регионов России. Медицинская техника поступит в 16 больниц-партнеров, расположенных в Ачинске (Красноярский край), Балашихе (Московская область), Благовещенске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Ельце (Липецкая область), Казани, Кирове (Приволжский федеральный округ), Москве, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Северодвинске, Самикаракорске (Ростовская область), Ставрополе и Уфе. Республика Алтай впервые присоединилась к программе.

За 22 года существования проекта помощь по программе «Мир без слез» получили 218 медицинских учреждений в 80 регионах страны.