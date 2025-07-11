Детский лагерь «Осетр» в Зарайске возобновляет свою работу

Детский лагерь «Осетр» в Зарайске вновь открывает свои двери после долгого перерыва, вызванного карантинными мерами, приемом беженцев из ЛДНР и необходимостью в капитальном ремонте, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это лето станет особенным для лагеря с полувековой историей, который вновь оживился.

С начала первой смены, стартовавшей 2 июля, более 160 мальчишек и девчонок из разных городов Подмосковья, Москвы и других регионов уже прибыли сюда, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.

Впереди у ребят целых три недели ярких впечатлений и насыщенной культурно-развлекательной программы, обещающей незабываемый отдых и массу интересных встреч. Одна из таких встреч уже состоялась с участием главы округа, депутатов и лидеров молодёжных организаций. Юные отдыхающие получили возможность задать волнующие их вопросы взрослым и обсудить важные темы.

«Еще в июне здесь кипела работа. Рабочие завершали капитальный ремонт в жилых помещениях и справились со своей задачей — сдали корпуса в срок. Теперь дети проживают в комфортабельных комнатах, где установлены новые кровати и имеется горячая вода — то, чего ранее не было. Все необходимые улучшения сделали пребывание ребят комфортным и безопасным», — отметил глава м. о. Зарайск Виктор Петрущенко.

Всего этим летом лагерь примет 320 детей в две смены, что позволит большему числу ребят насладиться отдыхом и новыми впечатлениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.