Детский лагерь «Артек» открыл свои двери для школьников Ленинского округа

Трое ребят из Ленинского городского округа одержали победу в конкурсах и получили бесплатные путевки в детский лагерь «Артек», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Обучение и развитие играют огромную роль в жизни каждого человека. Только труд и знания помогут достичь выдающихся результатов. Мы гордимся нашими учениками, за ними наше будущее», — отмечает заместитель главы городского округа Иван Гетман.

Обладателями путевок стали ученики Видновской школы № 10 Майкл Эйр, Анна Шевченко и Аиша Нартаева из Лопатинской школы.

«Майкл является победителем и призёром всероссийских спортивных соревнований по каратэ киокушинкай и все его спортивные достижения позволили ему заработать проходные баллы для этой поездки. Он принимает участие в 9-й августовской смене „Солнце, Море и Артек“ в Лазурном. Анна Шевченко из Видновской школы № 10 является активисткой „Движения Первых“ и волонтером отряда „Десяточка“, а также Аиша Нартаева, которая состоит в Совете Лопатинской школы, стали победителями конкурсного отбора Всероссийского форума лидеров ученического самоуправления „Вектор Успеха“. Это позволило ученицам в сентябре принять участие в тематической смене лагеря „Артек“», — добавили в пресс-службе.

В отборе участвовали более 900 талантливых детей и подростков и только 20 из них получили заветные путевки. Спортивных и талантливых артековцев ждет отдых, оздоровление и погружение в образовательные события детского центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.