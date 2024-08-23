Детский авиационно-космический салон пройдет в Жуковском 24 августа

24 августа в подмосковном городе Жуковский пройдет детский авиационно-космический салон ДАКС-2024. В этом году в целях обеспечения безопасности местом проведения выбрана городская площадка МУК «Дворец Культуры». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Развлекательная и познавательная программы ДАКС-2024 будут доступны для посетителей 24 августа с 10:00 до 19:00 и станут отличным поводом посетить мероприятие для гостей всех возрастов.

«Задача, которая сегодня в руках энтузиастов (прим. создателей «ДАКС») — это государственная задача, прозвучавшая в поручениях президента России. «ДАКС» выходит на уровень развития ресурсного центра других регионов. Со своей стороны мы окажем максимальную поддержку, так как важно выходить в новые регионы. А также нужно взаимодействовать с профильными техническими вузами для того, чтобы нести эту идею для формирования новых, молодежных команд и молодежного движения авиационного направления», — подчеркнула председатель Оргкомитета ДАКС-2024, зампредседателя Госдумы Федерального собрания РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова.

Для маленьких посетителей на территории салона весь день будут проходить мастер-классы, где они узнают, как сделать модель самолета вместе с преподавателем и ребятами из компьютерной академии TOP Жуковский, смогут своими руками собрать и запустить ракету с представителями Роскосмоса, научатся управлять дронами с экспертами Центра робототехники МГТУ им. Н. Э. Баумана, примут участие в конкурсах и викторинах.

Для студентов и школьников предусмотрена направленная на профориентацию деловая программа с участием МАИ, МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, и др., в рамках которой они смогут пообщаться с представителями высших учебных заведений и потенциальными работодателями.

Большое значение организаторы ДАКСа придают военно-патриотическому направлению. На мероприятии будут представлены экспозиции патриотических клубов, в том числе выставка исторического оружия, экспонаты которой можно будет рассмотреть в самой непосредственной близости. На поле, возле ДК, пройдет соревнование региональных команд по дрон-рейсингу.

А для представителей СМИ будет организована пресс-конференция с почетными гостями ДАКСа: зампредседателя Госдумы Федерального собрания Анной Кузнецовой, летчиком-космонавтом героем СССР и РФ — Сергеем Крикалевым, заслуженным летчиком-испытателем, героем РФ — Павлом Власовым, заслуженным летчиком-испытателем, героем РФ — Магомедом Толбоевым и другими участниками.

Миссия ДАКС — познакомить подрастающее поколение с авиационными и космическими профессиями, приобщить молодёжь к техническим видам спорта. Вход на ДАКС неизменно будет свободным для всех посетителей.

Место проведения: МУК «Дворец Культуры» по адресу: округ Жуковский, ул. Фрунзе, дом № 28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.