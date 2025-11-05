Детские SIM-карты появятся в России

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в России появятся детские SIM-карты, сообщает РИА Новости .

«Мы сейчас вводим так называемые детские SIM-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять SIM-карты отдельным образом», — сказал Шадаев на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Он подчеркнул, что данные SIM-карты будут оформлять с согласия родителей, которые по запросу смогут получать геотреки своих детей. При этом для их получения не требуется решение суда.

Ранее в Минцифры призвали россиян до 1 ноября сократить число SIM-карт. По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 SIM-карт.

