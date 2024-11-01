Детские площадки обновили в деревнях Подольска

Все больше игровых площадок приводят в порядок в Подольске. Новые качели, горки, карусели теперь встречают юных жителей деревень Борисовка, Стрелково, Малое Брянцево. На каждой обновили безопасное покрытие, лавочки, урны, ограждения. Все работы провели по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ближайшие дни приведут в порядок площадки еще по восьми адресам: ул. Кирова, вблизи дома 7; ул. Литейная, 40а, 42, 44, 42а, 44а, 46, ул. Пионерская, 12а; ул. Плещеевская, 42, корп. 1; ул. Батырева, вблизи дома 3; ул. Долгого, вблизи дома 15. Также в деревне Алтухово вблизи дома 40, селе Сынково вблизи дома 23 и в деревне Лаговское напротив дома 12.

На каких-то из них еще осталось нанести цветное покрытие, а на других подходит к концу монтаж малых архитектурных форм.

«Всего в 2024 году модернизируем 16 детских площадок. Отмечу, что уже приступили к формированию списка, где проведем работы и в 2025-м», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.