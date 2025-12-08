Детские игрушки в России могут начать проверять

С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, такой орган необходим для предотвращения недобросовестной конкуренции, когда производители подают необоснованные жалобы друг на друга. Экспертиза, как считает Рыбальченко, должна быть выборочной и оплачиваться из федерального бюджета, а не за счет производителей, чтобы не повышать конечную стоимость товаров.

Согласно предложению, если игрушка по результатам проверки будет признана потенциально опасной для духовного, нравственного или физического здоровья ребенка, ее могут запретить к продаже. Также рассматривается вариант обязательной предупреждающей маркировки для таких изделий. Это, по замыслу автора инициативы, создаст дополнительные барьеры для проникновения на рынок вредных для детей товаров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.