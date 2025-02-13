Детские игровые площадки в Коломне и Озерах продолжат обновлять
Фото - © администрация Городского округа Коломна
В 2025 году в городском округе Коломна продолжится модернизация детских игровых площадок. В прошлом году во дворах и на общественных территориях муниципалитета обустроили 32 новые игровые зоны. Они не просто заменили старые игровые элементы, а были построены с нуля, но на привычном для всех месте. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Четыре новых современных детских городка установят в Озерах. Работы по обновлению игровых комплексов пройдут по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».
Площадки заменят в городе по четырем адресам:
- улица Ленина, дом № 58;
- микрорайон имени Маршала Катукова, дом № 35;
- микрорайон имени Маршала Катукова, дом № 3;
- сквер возле автостанции «Озёры».
Всего в 2025 году на территории округа Коломна планируется модернизировать 30 детских площадок.
Все детские игровые комплексы в обязательном порядке оснащают резиновым, ударопоглащающим покрытием, а также безопасными и удобными игровыми элементами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.