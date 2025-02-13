Детские игровые площадки в Коломне и Озерах продолжат обновлять

В 2025 году в городском округе Коломна продолжится модернизация детских игровых площадок. В прошлом году во дворах и на общественных территориях муниципалитета обустроили 32 новые игровые зоны. Они не просто заменили старые игровые элементы, а были построены с нуля, но на привычном для всех месте. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Четыре новых современных детских городка установят в Озерах. Работы по обновлению игровых комплексов пройдут по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Площадки заменят в городе по четырем адресам:

улица Ленина, дом № 58;

микрорайон имени Маршала Катукова, дом № 35;

микрорайон имени Маршала Катукова, дом № 3;

сквер возле автостанции «Озёры» .

Всего в 2025 году на территории округа Коломна планируется модернизировать 30 детских площадок.

Все детские игровые комплексы в обязательном порядке оснащают резиновым, ударопоглащающим покрытием, а также безопасными и удобными игровыми элементами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.