Детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса» отметила 51-ю годовщину

В рамках празднования, школа провела отчетный концепт во Дворце культуры «Подмосковье», на котором Детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса» представила результаты своей работы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Учащиеся школы выступили с разнообразными вокальными номерами, продемонстрировав свои таланты и мастерство.

На концерте зрители смогли увидеть разнообразие репертуара, представленного учащимися. Это стало отличной возможностью для школы поделиться своими достижениями и порадовать поклонников музыкального искусства.

Летопись творческих побед и достижений началась в апреле 1974-го года с объединения фортепианных кружков Дворца культуры Красногорского механического завода в хоровую студию.

Сегодня «Алые паруса» — это почти 500 воспитанников и команда профессионалов, музыкантов и наставников, которые вкладывают душу в развитие талантов Красногорска. А хоровые и музыкальные номера юных исполнителей за эти годы покорили залы Подмосковья, России и международные площадки.

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