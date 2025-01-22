Детсад на улице Циолковского в Красногорске после капремонта примет 165 малышей

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов проинспектировал ход капитального ремонта детского сада на ул. Циолковского, 1а. В сопровождении директора гимназии № 5 и главного инженера подрядной организации народный избранник убедился в том, что работы ведутся в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщил Богдан Андриянов, проект по полной реконструкции здания дошкольного учреждения реализуется в ускоренном темпе. На объекте трудятся 19 человек. Полностью завершены работы по сносу старых ненужных конструкций, по вывозу мусора, сотрудники подрядной организации приступили к монтажу перегородок и электрики. По словам депутата, на сегодняшний день проектная готовность объекта составляет порядка 15%.

«Важно отметить, что проектом предусмотрено и благоустройство территории, и полное оснащение всех групп. Мы сразу видим ответственное лицо, которые занимается и ремонтными работами, и благоустройством прилегающей территории», — сказал народный избранник.

Богдан Андриянов добавил, что объект должен вступить в эксплуатацию уже 1 сентября. Местные жители с нетерпением ждут момента, когда дети придут в комфортное обновленное здание дошкольного учреждения, которое сможет принять 165 маленьких воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.