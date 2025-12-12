Детям в России могут запретить играть еще в одну популярную игру

сегодня в 10:46

«Отцы рядом» выступили за запрет легендарной игры The Sims для детей в РФ

Популярная игра The Sims может оказаться под запретом для несовершеннолетних в России, сообщает «Абзац» .

Общественная организация «Отцы рядом» инициировала обсуждение о необходимости запрета компьютерной игры The Sims для детской аудитории. По словам лидера движения Ивана Курбакова, подобный игровой контент может оказывать деструктивное воздействие на формирование системы ценностей у подрастающего поколения.

«В современных условиях целесообразно рассматривать ограничение доступа несовершеннолетних к The Sims. Речь идет о защите психологического здоровья детей и формировании правильных ценностных ориентиров», — подчеркнул он.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России серверы игры Roblox. Основанием для этого решения послужили данные ведомства, указывающие на использование платформы для распространения материалов экстремистского характера, пропаганды ЛГБТ* и потенциальное вовлечение детей в опасные сценарии.

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

