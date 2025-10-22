Детям Клина устроили экскурсию в городское хозяйство

Первыми посетителями МАУ стали дети, чьи родители работают в МАУ «Чистый город». В сопровождении педагогов дети посетили гаражи и ремонтные цеха, где обслуживается парк коммунальной автотехники. Далее на площадке ребятам показали возможности грейдеров, самосвалов и кранов-манипуляторов. То, как водители таких больших машин ловко управляются с подъемом даже небольших по габариту предметов поразило ребят, особенно мальчишек, которые сказали, что тоже очень хотят такую профессию в будущем.

После экскурсии за сладким столом с тортом и мороженным детям рассказали, какие еще профессии есть в городском хозяйстве и как важно ценить и уважать труд коммунальщиков, не бросать мусор, не рвать высаженные на городских клумбах цветы, беречь МАФы и другие элементы городской среды.

«В эти дни по распоряжению Губернатора области А. Ю. Воробьева мы проверяем готовность комплекса коммунального хозяйства к зиме. Вместе с нами знакомятся с работой коммунальщиков и самые юные клинчане.

Накануне они побывали в МАУ «Чистый Город», где ребятам показали возможности специализированной техники и рассказали, как важно ценить непростой труд работников городского хозяйства.

После чаепития ребята поделились впечатлениями. Рада, что они очень позитивные. Продолжим эту практику. Готовим экскурсии для старшеклассников, стоящих на пороге выбора будущей профессии», — рассказала Глава городского округа Клин Инна Федотова.