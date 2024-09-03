Детям из Курской области подарили подарки к новому учебному году в Волоколамске

Подарки к новому учебному году привез временно исполняющий обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова для детей из Курской области, проживающих в одном из пунктов временного размещения недалеко от Волоколамска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для ребят, вынужденных вместе с родителями покинуть родные дома, администрация округа закупила всё необходимое для учёбы: школьную и спортивную форму, обувь повседневную и для занятий физкультурой, всего более восьмидесяти наименований в каждом наборе, где есть и дневники, и тетради, пеналы, ручки, альбомы, различные наборы для творчества.

Курские ребята с нетерпением ждали эти подарки и с благодарностью приняли их из рук Натальи Козловой, пообещав учиться усердно и достойно, чтобы своими оценками радовать родителей. Прозвучали слова благодарности и от старшего поколения, ведь такая помощь — большое подспорье в такой непростой для их семей ситуации.

Ранее в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек. Из них 681 — дети.

Автобусы, которые доставляли людей в пункты временного размещения, отправили в Курск из Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Жителей сопровождали медики, работники Минсоцразвития и ГАИ региона.