«Дети» в нижнем белье: в Ростове скандалом с конкурсом красоты занялись силовики

В Ростове-на-Дону разразился скандал вокруг конкурса красоты «Детская супермодель России». Жители города возмутились фотографиями с мероприятия, на которых участницы выступали в купальниках, сообщает Газета.ru .

После скандала организатор конкурса Михаил Степура заявил, что фотографии сделаны на фоне баннера детского конкурса, однако запечатленные участницы в купальниках участвовали во «взрослом» конкурсе «Лучшая модель Юга России», где соревновались девушки в возрасте 15-21 года. По его словам, организаторы пытаются найти человека, который преднамеренно опубликовал эти снимки, для разбирательства.

«Если это сделано специально, и нам удастся это доказать, надо с товарищем разбираться. Просто обидно», — сказал Степура.

Он добавил, что в зрительном зале присутствовали только родители участниц. С конкурсантками и родителями несовершеннолетних детей организаторы подписывают договоры на участие в мероприятии.

В связи с инцидентом прокуратура Ростовской области начала проверку.