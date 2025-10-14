Дети участников СВО посетили премьеру спектакля «Лесные картинки» в Реутове

В завершение осенних каникул на сцене реутовского Центра культуры и искусств состоялся спектакль «Лесные картинки», поставленный «Детской школой искусств — музыкальным театром» под руководством заслуженного работника культуры РФ Ирины Тульчинской. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проекта «От детей — детям» на премьеру были приглашены 30 детей из льготных категорий семей, в том числе те ребята, чьи отцы защищают нашу страну на специальной военной операции. В новаторской постановке объединились актерское мастерство и вокальное искусство. Всего в спектакле приняли участие 60 юных актеров в возрасте 4-9 лет — учащиеся 1-3 классов театра, изображавших лесных обитателей.

Наставник творческой молодежи рассказала, что ребята в рамках занятий «Детской школы искусств — музыкального театра» изучают различные дисциплины, от хора и сольфеджио, до музыкальной литературы и игры на инструментах. Именно благодаря разнообразию образовательной программы учреждения удалось поставить этот необычный многогранный спектакль.

В зале присутствовали и родители юных артистов. «Большое спасибо педагогам, потому что приятно смотреть и видеть, что твой ребенок такой талантливый», — поделилась впечатлениями мама одной из участниц постановки Татьяна. Сами ребята тоже остались в восторге от выступления. Одиннадцатилетняя Вероника рассказывает: «Я очень сильно люблю своих учителей за то, что они вкладывают в меня знания. Уверена, в будущем мне эти знания пригодятся».

Труд Ирины Тульчинской и ее учеников регулярно удостаивается наград. В прошлом сезоне мюзикл «История Кая, история Герды» завоевал Гран-при на престижной премии «Масочка» в Санкт-Петербурге. Постановка «Лесных картинок» вновь доказала, что музыка и театр помогают детям развиваться и проявлять креативность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.