Дети-сироты Екатеринбурга ищут приемных родителей через проект «Жду тебя, мама!»

В Свердловской области запущен проект для приемных родителей «Жду тебя, мама!»

Новая программа «Жду тебя, мама!» в Свердловской области помогает оставшимся без попечения взрослых детям найти приемных родителей, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

8-летний Сема и 6-летняя Даша — брат и сестра. Мальчик учится во втором классе, увлекается футболом и рисованием, девочка ходит в детский сад, отличается легким и жизнерадостным характером, любит подвижные игры и музыку. Ребята очень хотят обрести новую семью, ходить на прогулки с мамой и мечтают побывать на море.

У малышей очень непростая судьба: их папа умер в больнице, мать лишили родительских прав, а дедушка выпал из окна. Сейчас брат с сестрой живут в социальном центре.

Узнать подробности об усыновлении Семы и Даши можно по телефону редакции телеканала: 8 (950) 650-50-00 или у регионального оператора Свердловской области: 8 (343) 312-00-08, добор: 085, 140.