Влияет на память и сон: эксперт развеяла опасные мифы об алкоголе

Специалист по биохакингу Мария Молоствова заявила, что вокруг спиртных напитков много заблуждений: люди неправильно понимают его действий, надеются на качественное расслабление и хороший сон, сообщает RuNews24.ru .

«Он разрушает структуру сна и может привести к частым пробуждениям, что негативно скажется на вашем состоянии на следующий день», — сказала эксперт.

По ее словам, часто алкоголь коварным образом сказывается и на общительности человека: ему кажется, что он стал более раскрепощенным, но это лишь иллюзия, появившаяся под действием сильнодействующих напитков.

Особенно спиртное вредно студентам: после каждого употребления на некоторое время ухудшается память.

Мария Молоствова посоветовала избегать алкогольных напитков на ночь, внимательно следить за своим состоянием и сфокусироваться на качестве сна.