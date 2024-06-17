Дети села Подхожее приняли участие в игровой программе «Вместе весело играть»

Работники культуры провели игровую программу «Вместе весело играть» на детской площадке села Подхожее. Программа была, наполнена множеством конкурсов и игр, которая не оставила равнодушным ни одного ребенка.

Все были активные, веселые, жизнерадостные. Несмотря на разный возраст участников мероприятия, за время программы все сплотились и чувствовали себя ближе друг к другу.

Мероприятие прошло весело и подарило участникам хорошее настроение. Все участники остались довольны встречей. В завершении программы все получили сладкие призы за активное участие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.