Дети с редкими и красивыми именами стали учениками реутовских школ

В этом году в Реутове порог школ впервые переступили 1238 первоклассников. День знаний стал особенным не только из-за волнительной атмосферы праздника, но и благодаря разнообразию красивых и порой старинных имен, которые носят юные ученики, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди первоклашек, севших за парты в школах города, можно встретить такие имена, как Стефания, Прасковья, Веста, Всеволод, Мирон, Глафира и Демид и многие другие, не менее звучные и редкие. Эта тенденция в Реутове является отражением более широкого тренда, который наблюдается во всем Подмосковье.

По данным Министерства социального развития региона, в последнее время родители все чаще выбирают для новорожденных старославянские и традиционные русские имена. Так, становятся популярными мужские имена Добрыня, Святогор, Тихомир, а для девочек — Богдана, Дарина, Лада и Мирослава.

Выбор таких имен свидетельствует о растущем интересе к национальной культуре, ее истокам и истории. Таким образом, новое поколение учеников Реутова не только начинает свой путь в мир знаний, но и становится носителем богатого культурного наследия, заложенного в их именах.

Это символизирует прочную связь времен и единство поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.