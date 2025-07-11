Дети с ОВЗ отметили Всемирный день шоколада в Дмитрове

Русские народные забавы и праздничный стол с шоколадом — местное отделение партии «Единая Россия» совместно с сообществом «Дело жизни» организовало праздник для детей с особенностями здоровья в рамках партийных проектов «Единая страна — доступная среда» и «Мы рядом», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Как сообщила руководитель сообщества «Дело жизни», сторонник партии «Единая Россия» Зоя Забырина, в акции приняли участие более 20 детей с ОВЗ, а всего в проекте задействовано 114 ребят из Дмитровского округа.

«Совместно с местным отделением „Единой России“ мы проводим мероприятия не реже двух раз в месяц: творческие мастер-классы, спортивные праздники, экскурсии. Видно, как дети раскрепощаются, находят друзей — это самая ценная награда для нас», — отмечает Зоя Забырина.

Вместе с активистами «Молодой гвардии» общественники устроили для детей русские народные игры и забавы. Завершилась программа сладким угощением: ростовая кукла медведя поздравила гостей и пригласила всех за праздничный стол с шоколадными лакомствами.

«Для нас очень важно создавать условия, в которых каждый ребенок чувствует себя частью большого и дружного коллектива. Такие мероприятия способствуют развитию социальных навыков, укреплению уверенности в себе и формированию настоящей инклюзивной среды. Мы работаем в тесном контакте с сообществом „Дело жизни“ и делаем все возможное, чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей с ОВЗ», — подчеркнул победитель предварительного голосования «Единой России» Сергей Мережко.

Все родители, которые воспитывают ребенка с ОВЗ и хотят стать частью проекта «Дело жизни», могут заполнить специальную анкету.

В мае 2025 года Мособлдума приняла закон, благодаря которому расширены возможности получения социальной поддержки для семей с детьми-инвалидами. Теперь родители могут получать ежегодную выплату в размере 13 020 рублей на школьную форму и питание для своего ребенка с ОВЗ, даже если он учится не в Подмосковье, а в школе другого региона России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.