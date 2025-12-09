Дети с особенностями развития из Королева раскрасили праздники сладостью

Здесь состоялся необычный мастер-класс «Школа кондитеров», организованный Центром «Преодоление» Ассоциации «Солнечный круг».

На мероприятии собрались юные мастера, особенные дети с различными нарушениями здоровья. Их наставницей стала сотрудница кондитерской школы «Сладость» Ирина Толстых. Вместе с ребятами она погрузилась в увлекательное искусство украшения выпечки, помогала каждому создать свое неповторимое произведение кулинарного искусства.

Ребята впервые попробовали рисовать на поверхности пряника мастикой и глазурью, изучали тонкости работы инструментами профессионального декоратора. Уже через несколько часов каждый участник уверенно держал кисть и гордился своими первыми успехами.

Все полученные изделия были съедобными шедеврами, достойными украсить любой праздничный стол. А главное — ребята получили ценный опыт и заряд вдохновения для будущих творческих экспериментов.

