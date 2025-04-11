Дети из центра «Непоседы» в Балашихе приняли участие в Квизе, приуроченному ко Дню космонавтики. Организаторами мероприятия выступили члены и сторонники партии «Единая Россия» совместно с проектом «Вверх.Про» Всероссийской политической партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Воспитанники центра ответили на 30 вопросов о космосе и получили памятные подарки от членов партии.

«Такие встречи не только развивают кругозор детей, но и дарят им положительные эмоции. Мы хотим, чтобы они росли любознательными и стремились к новым знаниям», — сказала Анна Шипкова, руководитель Центра управления проектом «Вверх.Про» Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В «Непоседах» живут дети от младенчества до восемнадцати лет из разных уголков Подмосковья. Среди воспитанников — оставшиеся без попечения родителей, а также дети из многодетных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Центр отсчитывает свою историю с 1918 года, в настоящее время в нем проживают 35 детей.

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