Дети из Талдома и Дубны провели осенние каникулы в лагере

Школьники из Талдомского городского округа и Дубны провели осеннюю смену в лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев», где участвовали в спортивных, творческих и командных занятиях, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Программа осенней смены в лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» включала спортивные игры, творческие мастер-классы, квесты, походы и занятия по интересам. Дети из Талдомского городского округа и Дубны пробовали себя в рисовании, командных играх и совместном творчестве.

Особое внимание уделяли взаимодействию и ответственности. Командные задания и общие дела помогали ребятам учиться договариваться, поддерживать друг друга и отвечать за общий результат. Продуманный распорядок дня и внимательные вожатые создавали атмосферу безопасности и доверия, помогали детям проявлять инициативу.

Организаторы отметили профилактическую роль такой программы. По их мнению, насыщенная и интересная среда предлагает подросткам привлекательные альтернативы рискованному поведению, а полезные занятия сокращают время для скуки и необдуманных поступков.

По словам участников, больше всего им запомнились эстафеты, театральные постановки и большие творческие проекты, в которых нужно было действовать сообща. Многие ребята отметили, что именно во время общих мероприятий особенно чувствовали поддержку друзей и ценность командной работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.