Дети из Пушкино и Королева посетили парк «Патриот» в Подмосковье 24 января

24 января воспитанники семейного центра «Ступени» из Пушкино и дети из Королева, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, провели день в парке «Патриот» в сопровождении специалистов, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Воспитанники семейного центра помощи семье и детям «Ступени» из поселка Правдинский городского округа Пушкинский и дети из семей, состоящих на обслуживании в социальной службе Королева, посетили военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Поездка прошла 24 января при поддержке специалистов центра.

Для участников была организована насыщенная программа: обзорная экскурсия по выставочным павильонам, посещение Главного храма Вооруженных сил России и музейного комплекса «Дорога Памяти. 1 418 шагов к Победе». Дети увидели уникальные экспонаты военной техники, самолеты и вооружение, многие экспонаты можно было осмотреть и потрогать.

В министерстве социального развития Московской области отметили, что поездка позволила детям почувствовать гордость за страну и оставила незабываемые впечатления. Администрация центра «Ступени» поблагодарила директора парка «Патриот» Игоря Барскова и депутата совета депутатов Королева, директора фонда «Компас Добра» Светлану Петрову за организацию мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.