Дети из Ленинского округа посетили «Круиз добра» в День защиты детей

В День защиты детей телеканал «360» провел в Москве благотворительную акцию «Круиз добра» для детей участников специальной военной операции. Три семьи из Ленинского округа приняли участие в мини-круизе по Москве-реке. Об этом чем сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Сегодняшнее мероприятие — это огромная поддержка для всех наших семей в это непростое время. Спасибо огромное всем организаторам от всего сердца, что подарили столько радостных впечатлений и положительных эмоций нашим детям», — отметила участница благотворительной акции, руководитель военно-патриотического координационного центра «Стратегия» Елена Перепелица.

На борту теплохода, где проходил «Круиз добра», для детей была организована концертная программа. Аниматорами и артистами были представители из Академии Игоря Крутого. Также для создания праздничной атмосферы был накрыт стол с угощениями.

«Мы каждый год устраиваем мероприятие для наших детей, для наших семей. И телеканал „360“ всегда выступает партнером. Мы очень признательны за то, что всегда обращают внимание на этот праздник, и это всегда какая-то неожиданная история. На круиз мы постарались собрать семьи из разных наших муниципалитетов», — отметила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Благотворительная акция проводится уже не первый год, и в этот раз она объединила около 100 человек со всего региона, подарив им незабываемые впечатления и положительные эмоции в этот особенный день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.