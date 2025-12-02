Дети и взрослые: в России введут штрафы за буллинг

Журналисты провели исследование, согласно которому более 60% россиян в детстве или взрослом возрасте сталкивались с буллингом или травлей в Интернете, сообщает kp.ru .

«К несчастью, да. Казалось бы, уже взрослые люди, но на работе есть одна женщина, которая каждый день шипит и плюется ядом, очень некомфортно в таком коллективе», — сказала одна из участниц опроса.

По словам другого, такой вредной привычкой страдают не только дети, но и взрослые: часто можно встретить буллинг на работе.

Исследование проводили в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, мессенджерах Telegram и Viber, в нем приняли участие более 3 тысяч человек. 37% респондентов сказали, что им посчастливилось не сталкиваться с этим неприятным явлением.

Ранее в России предложили штрафовать на суммы до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг. Для должностных и юридических лиц штраф будет больше, чем для обычных граждан.

