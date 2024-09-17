Детеныш альпака родился в Московском зоопарке
В начале сентября у пары альпака в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет детеныш, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Родителями светлого мальчика с рыжим пятнышком стали самка Ватка и самец Пуфик. Сразу после рождения малыш встал на ноги и шатающейся походкой следовал то за папой, то за второй самкой Горжеткой.
Мама Ватка легкими прикосновениями показала новорожденному, к кому надо обращаться за молоком и заботой. А Пуфик начал охранять малыша.
В прошлом году пара также принесла потомство. Сейчас их выросший сын проживает в одном вольере с самцом викуньи.
Альпака являются самыми маленькими представителями безгорбых верблюдов, родом они из Южной Америки. Рост животных — не более 1 м, а вес — около 70 кг.