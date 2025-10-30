Детективный веб-сериал «На краю» раскроет реальные схемы киберпреступников

Новый проект, в основу которого легли реальные уголовные и административные дела, стартует при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России). Его цель — дать зрителям представление о современных рисках в цифровой среде и обучить их распознавать манипуляции преступников, сообщает ФАДН России.

Главная задача сериала — в увлекательном детективном формате продемонстрировать настоящие схемы, используемые злоумышленниками для вовлечения людей в деструктивные практики. «На краю» наглядно иллюстрирует опасности неосмотрительного общения в сети и подчеркивает важность ответственного поведения в интернете.

Сюжет вращается вокруг главной героини Ани, которая всегда мечтала расследовать преступления, и вот у нее появляется такой шанс. Однако в киберпространстве ее ожидают противники, гораздо более опасные, чем книжные злодеи. Они не играют по правилам, а их методы становятся суровым испытанием для юного следователя. Вместе с Аней зрителю предстоит погрузиться в расследование и постепенно разобраться в механизмах, которые используют цифровые мошенники.

Производством проекта занимается ООО «РВ» при поддержке ФАДН России и Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»).

Первые серии детективного веб-сериала «На краю» уже можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/video-212264882_456239838.