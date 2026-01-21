Детектив озвучил версии пропажи белорусской OnlyFans-модели в Таиланде

В Таиланде исчезла известная 23-летняя белорусская OnlyFans-модель. Семья девушки переживает, что ее могли насильно переправить в Мьянму для работы в рабстве. Тот факт, что сообщения, отправленные близкими Валерии, отображаются как прочитанные, вызывает подозрения, что телефон находится не у нее. Частный детектив Оганес Бабаджанян в разговоре с aif.ru высказал свои версии произошедшего.

«Если перед исчезновением девушка только писала, то это может быть не она. Те, кто говорил, что она выходила на связь, должны знать почерк человека, понимать, она перед ними или нет. Если вы не говорили с ней по видеосвязи, не слышали ее голос, то здесь только 2-3% вероятности из 100%, что писала точно она. Я бы придал этому значение», — подчеркнул детектив.

Бабаджанян также отметил, что в случае попадания девушки в рабство, похитители могут использовать тактику затягивания времени. Затягивая время и создавая иллюзию, что с девушкой все в порядке, преступники повышают готовность близких согласиться на их условия в будущем.

Детектив подчеркнул, что если бы злоумышленники сразу потребовали крупную сумму денег, родственники могли бы обратиться в полицию. Однако, играя на эмоциях и давая ложные надежды в течение нескольких месяцев, преступники усиливают боль и отчаяние родных, делая их готовыми отдать все ради спасения близкого человека. Это продуманный психологический ход, рассчитанный на то, чтобы постепенно подвести к крупному выкупу.

Ранее сообщалось, что белорусская OnlyFans-модель не выходит на связь с близкими и родственниками уже неделю. Девушка не отвечает на сообщения, при этом они отмечаются в мессенджере как прочитанные.

