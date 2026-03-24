Детей вербовали в кришнаиты в Мытищах

В подмосковных Мытищах правоохранители закрыли нелегальную школу, связанную с движением кришнаитов. Учреждение работало без официальной регистрации и носило название «Мир к лучшему», сообщает Telegram-канал «112» .

Детей в этой школе принуждали участвовать в религиозных ритуалах, молиться Кришне и изучать соответствующую литературу. Каждому ребенку присваивалось выдуманное духовное имя.

Помимо нарушений религиозного характера, организаторы учреждения игнорировали требования санитарных служб и правила пожарной безопасности. Все это создавало реальную угрозу для здоровья и жизни детей.

По итогам проверки сотрудники силовых структур составили административные протоколы о выявленных нарушениях. Деятельность незаконной школы была пресечена.

