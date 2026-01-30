Детей приглашают сделать кормушки в парках Егорьевска

30 января в 16:30 в одном из уютных домиком «Деревни Простоквашино» в парке «200 лет Егорьевску» пройдет экологический мастер-класс, на котором дети смогут не только проявить творческие способности, но и научиться бережному отношению к природе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках интерактивной программы «Зима в Простоквашино» ребята вместе с аниматорами создадут экокормушки для пернатых обитателей парка.

"Проведём зимний вечер вместе: с играми, творчеством, заботой о природе и отличным настроением. Берите с собой друзей и хорошее настроение — будет тепло и интересно!" - пригласили гостей сотрудники Дворца культуры имени Г. Конина.

Еще один парк, в котором каждый год проявляют заботу о зимующих птицах - парк культуры и отдыха "Пегас". Здесь проходит конкурс кормушек, принести которые можно в одноименный Центр культуры и досуга до 2-го февраля. После этого 4 февраля в торжественной обстановке в парке объявят победителей, а все желающие смогут развесить свои творения на деревьях прямо в парке.

Напомним, ранее экокормушки вместе со школьниками мастерили Волонтеры Подмосковья. Они разместили их в "Городе птиц" на Жуковой горе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.