Десятым стобалльником в Ленинском городском округе стал Валерий Магакян

Ученик Развилковской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов стал десятым стобалльником в Ленинском городском округе, сдав ЕГЭ по физике на максимальный результат. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«Валерий всегда проявлял интерес к точным наукам. Помимо физики, для сдачи экзаменов на ЕГЭ он выбрал профильную математику. Стоит добавить, что Валерий также является участником различных олимпиад: на Всероссийской олимпиаде школьников по математике он прошел на муниципальный этап. Талантливый школьник живет не только учебой: в свободное время он занимается плаванием и саморазвитием», — рассказали в пресс-службе.

Выпускник отметил, что сдать физику с таким высоким результатом ему удалось благодаря усердной подготовке на протяжении двух лет с учителем высшей квалификационной категории Савичевой Еленой Евгеньевной. Он также рассказал о своих планах на будущее.

«Я бы хотел стать инженером, поэтому планирую поступать в МГТУ им. Баумана», — поделился Валерий.

Раннее девять выпускников из Ленинского городского округа с невероятным успехом сдали экзамены и получили максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии, литературе и физике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.

