Десятый, юбилейный рубеж памяти и мужества прошел в Селятино

Турнир по военно-прикладному многоборью «Селятинский рубеж» собрал участников в десятый раз 14 февраля. Соревнования посвящены памяти полковника Сергея Джобадзе и всех воинов, принимавших участие в локальных конфликтах, сообщила пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Выражаю огромную благодарность организаторам, ведь этот турнир воспитывает не только силу, ловкость, умение, но и патриотический дух нашей молодежи. А это очень важно!» — сказал начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев, открывая соревнования.

Инициатором турнира в свое время стал селятинский военно-патриотический клуб «Рубеж» при Серафимовской церкви. Первые выпускники — курсанты клуба — уже выросли и стали инструкторами, воспитывают новые поколения мальчишек и девчонок «Рубежа».

В этом году на старте 12 команд: школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и кадеты. В программе соревнований немало испытаний с «мужским характером»: стрельба по мишеням, скоростная сборка автомата Калашникова, силовые дисциплины. Но среди участников есть и девушки, которые не уступают в умениях и дисциплине парням.

Переходящий кубок победителей вновь у команды «Рубеж». Поздравляем ребят и их наставников! Кроме того, им вручен приз от главы округа Романа Шамнэ — учебный манекен-тренажер для отработки навыков оказания первой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.