сегодня в 18:37

Десятки тысяч жителей Лондона вышли на протесты против нелегальной миграции

В столице Великобритании, Лондоне, десятки тысяч местных жителей вышли на акцию «Соединим королевство». Ее организовал правый активист Томми Робинсон, сообщает РИА Новости .

Акцию начали проводить на площади Рассел-сквер. Оттуда участники пошли к правительственному кварталу Уайтхолл.

Участники акции протеста взяли с собой флаги Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек».

Демонстранты выступали против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Они высказываются против миграционной политики властей и ограничения свободы слова.