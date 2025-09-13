Десятки тысяч жителей Лондона вышли на протесты против нелегальной миграции
В столице Великобритании, Лондоне, десятки тысяч местных жителей вышли на акцию «Соединим королевство». Ее организовал правый активист Томми Робинсон, сообщает РИА Новости.
Акцию начали проводить на площади Рассел-сквер. Оттуда участники пошли к правительственному кварталу Уайтхолл.
Участники акции протеста взяли с собой флаги Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек».
Демонстранты выступали против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Они высказываются против миграционной политики властей и ограничения свободы слова.