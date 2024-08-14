сегодня в 08:51

Десятки тысяч человек отправились добровольцами на СВО из Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что из столицы в зону спецоперации отправились десятки тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости .

«В мобилизацию ушло 22 тыс., в первую волну контрактации — 21 (тыс. — ред.), и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тыс. человек», — сказал столичный градоначальник на форуме «Территория смыслов».

Он подчеркнул, что Москва — один из лидеров российских регионов по динамике отправки добровольцев, по числу людей, которые сражаются в зоне СВО.

Сейчас значительная часть раненых в зоне спецоперации проходит лечение и реабилитацию в московских учреждениях.

Российская спецоперация проводится с 24 февраля 2022 года. О начале СВО объявил глава государства Владимир Путин.