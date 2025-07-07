Двое бойцов специальной военной операции из Ленинского городского округа — майор запаса Алексей Гуренков и действующий военнослужащий Виталий Шереметьев — стали лауреатами очного этапа областной программы «Герои Подмосковья», направленной на их социальную адаптацию и профессиональную переподготовку. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Алексей с 1992 года посвятил свою жизнь безопасности страны, служил в Вооруженных Силах, затем в Федеральной службе безопасности и принимал участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. В 2022 году добровольно отправился в зону СВО. Во время штурма на Угледарском направлении под огнем вынес из-под обстрела более восьми тяжелораненых солдат, получив контузию. В 2024 году награжден медалью „За Отвагу“. Виталий в ряды участников СВО также вступил добровольно. До начала спецоперации занимал должность заместителя Председателя общественной организации „Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций“. Дома его ждут жена и двое детей. Поздравляю ребят с победой в этой программе. Наша цель — не просто трудоустроить участников, а сформировать новое поколение управленцев: сильных, ответственных, с опытом принятия решений», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Программа, созданная по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, поможет защитникам Отечества получить новые знания и открыть для себя возможности для государственной, муниципальной и общественной деятельности.

Уже в сентябре Алексей Гуренков и Виталий Шереметьев приступят к очно-заочному обучению, которое продлится год. В рамках программы они будут изучать теорию и выполнять практические задания, попробуют себя в разных направлениях, изучат нормативно-правовую базу и принципы управления регионом. Каждому участнику будут назначены опытные наставники из числа членов правительства, муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.