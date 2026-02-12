Десятиклассники из Домодедово разработали социальные проекты за 30 минут

В Домодедовской школе № 7 прошла деловая игра «Проект за 30 минут» для десятиклассников предпринимательского класса, где участники представили инновационные социальные проекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедовской школе № 7 состоялась деловая игра «Проект за 30 минут» для учеников профильного предпринимательского класса. Мероприятие организовали совместно с торгово-промышленной палатой городского округа.

Школьники работали в командах и за полчаса разрабатывали собственные социальные проекты. На защиту каждой идеи отводилось полторы минуты. Участники формулировали цели по методике SMART, определяли задачи и предлагали механизмы реализации.

Директор школы Валентина Дядюра отметила, что деловые игры помогают закреплять знания на практике, развивать критическое мышление и навыки командной работы. Ведущей игры стала сотрудник молодежного центра «Победа» Алена Соловьева. Она подчеркнула, что интерактивный формат делает сложные темы доступными для школьников.

Темы проектов были разнообразными: команда Дарьи Чуриковой посвятила свою работу семейным ценностям и межпоколенческому общению. Победителем стала команда Богдана Гамеева с проектом, направленным на борьбу с зависимостью молодежи от гаджетов. Ребята предложили организовать фестивали для волонтеров в возрасте от 14 до 25 лет, чтобы создать альтернативное офлайн-пространство для общения.

Организаторы планируют продолжить проведение подобных деловых игр в рамках профильного обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.