Десять животных нашли хозяев на благотворительной выставке в Люберцах

Выставка-пристройство котят и щенков из приютов «В добрые руки» прошла в Люберцах 29 и 30 декабря в ТЦ «ПроВыходной». Десять животных нашли своих хозяев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«На праздничную выставку приехали кошки и котята, а также щеночки из приюта „Путь домой“ (г.о. Бронницы). Мероприятие прошло успешно — за два дня уехали в новый дом 9 котиков и 1 щеночек! Мы очень рады за наших питомцев, Новый год они встретят уже дома», — отметила организатор благотворительной выставки Лиля Гилод.

Мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда «ДоброКот». Все животные, принявшие участие в выставке, были спасены с улицы.

Представители благотворительного фонда и организаторы выставки выразили особую благодарность за постоянную помощь и поддержку депутату окружного Совета Дмитрию Крестинину, а также руководству ТЦ «ПроВыходной».

Всего на выставку в эти дни приехали двадцать кошек и девять щенков.

