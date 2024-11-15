Десять судей ушли в отставку в Ростовской области

Квалификационная коллегия судей приняла отставку десяти судей Ростовской области. При этом были прекращены полномочия семи председателей судов, сообщает «Ростов-на-Дону онлайн» .

В Ростове-на-Дону должности покинули председатель Ворошиловского райсуда Дмитрий Григорьев и председатель Кировского райсуда Али Хайбулаев. Григорьев работал с декабря 2013 года. Хайбулаев — с 2016 года. Еще прекращены полномочия судей Ростовского областного суда Ирины Худяковой и Александра Микулина.

Уволены председатель Белокалитвинского городского суда Александр Емелин, председатель Красносулинского районного суда Валерий Орлов, председатель Миллеровского районного суда Максим Корчинов, председатель Пролетарского районного суда Алексей Берестов, судья Миллеровского райсуда Анжела Шоркина и председатель Шахтинского городского суда Лариса Коротун.

В сентябре у Берестова прошли обыски. Была информация об обысках у Коротун, но силовики не подтвердили ее изданию.