Десять школьников из Шатуры получили первые паспорта в торжественной обстановке

Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили десять юношей и девушек в спортивно-культурном центре «Рошаль», сообщает пресс-служба администрации округа Шатура.

В этот торжественный и ответственный день вместе с получением главного документа страны у молодых людей появляются не только новые права, но и обязанности. А также возможности. Например, теперь школьники смогут оформить «Пушкинскую карту» или устроиться на подработку во время летних каникул.

Торжественность момента со своими детьми разделили родители и почетные гости.

«Ребята, я поздравляю вас этим знаменательным днем! Желаю быть достойными гражданами нашей великой родины — России», — пожелал молодым людям руководитель черустинского сектора Рошальского управления муниципального округа Шатура Валерий Савостин.

Напутственные слова ребятам произнес и клирик Никольского храма Артемий Ищенко.

Получить свой первый паспорт в торжественной обстановке может любой гражданин, достигший 14-летия. Для этого нужно подать заявку в офисе МФЦ.

Этим правом воспользовались Алеся Аникеева, Арсений Баранов, Дарина и Милана Калинины, Никита Жуков, Егор Базунов, Никита Новиков, Зайнаб Хамраходжаева, Кира Ожерельева и Дарья Малышева.

Все юные жители округа в подарок получили календарь и блокнот с символикой муниципалитета.