Десять лучших призывников Богородского округа отправились служить на Северный флот

Сегодня из Ногинска торжественно проводили десять новобранцев на военную срочную службу на большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», передает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Проводить призывников в ряды Вооружённых Сил пришли родные и друзья призывников, кадеты и юнармейцы, духовенство Богородского благочиния, глава городского округа Игорь Сухин, председатель Совета депутатов БГО Владимир Хватов, председатель Совета ветеранов округа Николай Огибалов, военный комиссар Михаил Борисов, военнослужащие Ногинского гарнизона. Ребятам предстоит самая ответственная и серьезная работа — защищать Родину на борту боевого корабля.

С напутственным словом к ребятам обратился глава муниципалитета Игорь Сухин:

— Высокая честь представлять Богородский округ на Северном флоте выпадает не каждому. Уверен, юноши, которых мы по доброй традиции провожаем служить, никогда не подведут и сохранят добрые традиции связи поколений. За 28 лет совместных шефских отношений более 500 наших земляков прошли военную службу на этом корабле.

Верю, что ребята справятся с любыми трудностями достойно. Упорный твердый характер поможет им на флотской службе, она станет важным жизненным опытом.

Торжественные проводы прошли на площади Победы Ногинска.

Призывникам вручили шефские путевки и памятные подарки — командирские часы, молитвослов и икону.

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