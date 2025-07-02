Десять человек стали членами Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе

Торжественное вручение удостоверений членам местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции прошло в День ветеранов боевых действий. Удостоверения десяти новым членам организации вручили глава городского округа Балашиха Сергей Юров и председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии также приняли участие руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, Герой России Александр Шептухин, председатель Комитета семей и воинов Отечества Балашихи Наталья Махонина, председатель Общественной палаты округа Елена Жарова, депутаты, волонтеры, представители воинских подразделений, а также руководители городских предприятий.

«Сегодня мы чествуем наших героев — участников специальной военной операции, которые проявили мужество и верность Родине. Балашиха гордится вами и вашим подвигом», — сказал Сергей Юров.

В округе особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранов СВО и их семей. Балашихинское отделение Ассоциации ветеранов СВО создано в марте 2025 года и направлено на социальную адаптацию участников СВО и их последующую интеграцию в гражданскую жизнь.

«Сегодня особенно важно сплотиться и тем, кто сейчас на передовой, и тем, кто уже вернулся домой. Ассоциация становится точкой опоры для ветеранов СВО — здесь они находят поддержку, получают помощь по вопросам реабилитации, трудоустройства, социальной адаптации», — отметил Иван Клещерев.

День ветеранов боевых действий в России отмечают 1 июля. В этот день вспоминают подвиги героев и чтят память павших воинов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.