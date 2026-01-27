«Дешевый» эндорфин: почему мозг «кайфует» при зависании в сети

Людям нравится скроллинг в Интернете или соцсетях, потому что он дает «дешевый» эндорфин. Мозг сравнивает информацию, которую человек уже знает, с поступающей. Если он видим что-то новое, генерируется дофамин — гормон удовольствия, сообщила РИАМО врач, психиатр-нарколог клиники Маршака Валентина Аванесова.

«То есть, открывая приложения, мы запускаем цикл „клик — новизна — дофамин“, который может продолжаться бесконечно без глубокой обработки информации», — сказала Аванесова.

По ее словам, при этих действиях естественная выработка дофамина и серотонина снижается, а утомляемость, наоборот, повышается. К тому же, российские биофизики доказали, что постоянное использование мобильного телефона замедляет реакцию, особенно у детей.

Доктор предупредила, что самым опасным последствием становится изменение нейронных связей — мозг «обрезает» ненужные или редко используемые синапсы (контакты между двумя нейронами), поэтому человеку становится сложнее усваивать новую информацию и вспоминать то, что он уже знает. Попросту говоря, он тупеет.

«Однажды к нам обратился молодой человек с сильной цифровой зависимостью, все его сферы жизни были плотно связаны со смартфоном: работа, общение, хобби, то есть он проводил в интернете большую часть своего времени. Его состояние сильно контрастировало с теми, кто уже пару недель находился в клинике без доступа к гаджетам — у них активность мозга была более выражена, им было проще сфокусироваться на разговоре или каком-либо занятии», — поделилась психиатр-нарколог.

Она уточнила, что реабилитантов спрашивают об их чувствах, ощущениях. Многие признаются, что им тяжело как отказываться от смартфона, так и возвращаться к цифровой жизни, потому что поток поступающей информации напоминает цунами — мозг, отвыкший от постоянного информационного шума, болезненно реагирует на его возобновление.

