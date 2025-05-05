Десантники из Казахстана возложили цветы к мемориалу ВОВ в Подмосковье

Военнослужащие 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза Ивана Панфилова из Казахстана возложили цветы к мемориалу «Героям-панфиловцам» в подмосковном Волоколамске, сообщает «Царьград» .

Как уточнили в пресс-службе министерства обороны Казахстана, парадный расчет бригады прибыл в Москву для участия в параде Победы в конце апреля. Совместно с атташе Талгатом Койбаковым они посетили музей Героев-панфиловцев и братскую могилу в селе Нелидово.

Во время Великой Отечественной войны из Казахской ССР на фронт были призваны более 1,2 миллиона человек, около 500 из них получили звания Героя Советского Союза, 110 бойцов были награждены орденом Славы трех ступеней.

Каждый второй казахстанец, воевавший на фронтах Великой Отечественной, отдал жизнь за Победу. В этом году 80-летие Победы в республике отметят 111 ветеранов.

Победа в ВОВ — знаковое событие для России. Очень важно помнить и чтить память о тех трагических событиях, чтобы не повторить ошибок прошлого.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.