Деревья высадят у мемориала «Братские могилы» в Дубне

Подготовка к празднованию Дня Победы в Дубне в самом разгаре. Восстановление мемориала «Братские могилы» — одна из основных задач. Помимо ремонта самого памятника, обновят и лес рядом с ним: глава Дубны Максим Тихомиров после очередного объезда территории поручил сотрудникам профильных служб заняться организацией высадки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По просьбе жителей убрали опасный сухостой. Многое успели сделать вовремя — после шторма все сухие деревья были бы повалены. Скоро организуем здесь субботник, а уже после — большую акцию, в рамках которой проведем высадку молодых саженцев», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Мемориал «Братские могилы» тоже приведут в порядок. Сейчас идут конкурсные процедуры, подрядчика определят в ближайшие дни. Предстоит заменить плиточное покрытие, восстановить звезду и надписи. Все работы закончат к маю.

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