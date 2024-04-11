Деревья приводят в порядок после зимы в Ленинском округе

В рамках месяца чистоты и порядка в подмосковном Видном коммунальные службы приводят в порядок деревья на улицах города. Работы накануне провели на Советском проезде, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«На Советском проезде прошлом году высадили молодые краснолистные клены. Сейчас мы приступили к рыхлению приствольных кругов, делаем санитарную обрезку и укутываем тоненькие стволы в „шубку“ из бамбука и тростника. На клумбах возле камня удалили старый грунт и засыпали новый, чтобы положить там рулонный газон. Затем проведем необходимые сезонные работы возле здания администрации и на Школьной улице. На этом участке сейчас трудятся шесть человек, в их распоряжении — бобкэт и „Камаз“», — сказал мастер участка МБУ «Благоустройство» Николай Тихонов.

В пресс-службе отметили, что аналогичные работы в соответствии с принятым планом ведутся по всему городу Видное и Ленинскому городскому округу. Месяц чистоты и порядка предполагает уборку дворов, газонов, детских площадок от мусора и листвы, оставшихся после зимнего сезона.

Территория возле дома № 23 на проспекте Ленинского Комсомола входит в большой участок, который обслуживают 12 рабочих под руководством мастера Артура Хашукаева:

«Сметаем, подгребаем мусор, моем асфальт поливальной машиной, чистим его. Листву собираем в мешки и вывозим мини-погрузчиком. Убираем надписи, граффити. А затем обновим разметку во дворах и начнем приводить в порядок детские площадки», — рассказал он.

В пресс-службе добавили, что завершится месяц чистоты и благоустройства 27 апреля общеобластным субботником. В нем могут принять участие все жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.