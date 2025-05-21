Депутаты Жуковского приняли отставку Бориса Аубакирова с поста главы города

В среду в Жуковском состоялось заседание местного совета депутатов. Одним из вопросов повестки стало рассмотрение заявления главы городского округа Жуковский Бориса Аубакирова о досрочном прекращении полномочий. На заседании присутствовали 22 депутата, решение о принятии заявления было принято единогласно, сообщает пресс-служба администрации округа.

16 мая 2025 года Борис Аубакиров досрочно сложил полномочия главы городского округа Жуковский. Эту должность он занимал с 16 декабря 2023 года. Временно исполняющим полномочия главы Жуковского с 16 мая назначен Андроник Пак.

В 2008 году Андроник Пак окончил Военную финансово-юридическую академию по специальности «Финансы и кредит», а позднее — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление». Более 15 лет Андроник Эдуардович посвятил работе на муниципальной службе. В течение семи лет возглавлял финансовое управление администрации городского округа Люберцы.

С марта 2024 года занимал должность главы городского округа Дзержинский.

«В этот период я занимался решением сложных задач, требующих быстрого анализа, поиска оптимальных подходов и принятия стратегических решений для развития города» — отметил Андроник Пак.

«Приступая к исполнению обязанностей главы городского округа Жуковский, я ставлю перед собой приоритетные задачи: совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства, развитие наукограда и повышение качества жизни горожан. Я осознаю необходимость оперативной корректировки ряда процессов жизнеобеспечения города и готов к их реализации», — написал Андроник Пак на своей странице в Telegram-канале.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, время доказало, что эффективность, чуткость и внимание обеспечивают успех.

«Каждая поездка, каждый разговор с жителями и у меня и у членов нашей команды — это ключевой элемент нашей работы», — отметил губернатор.