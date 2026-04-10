Депутаты Воскресенска поздравили детей в больнице с Пасхой

Депутаты городского округа Воскресенск и представители «Молодой гвардии» 9 апреля навестили маленьких пациентов детского отделения Воскресенской больницы и поздравили их с наступающей Пасхой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии праздника гости встретились с детьми и медицинскими работниками. Они передали пациентам пасхальные куличи и пожелали скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и хорошего настроения.

«Пасха — это праздник надежды, добра и обновления. Нам важно в эти дни быть рядом с теми, кому особенно необходимы внимание и поддержка. Пусть наши небольшие подарки подарят детям радость, а их родителям — уверенность в том, что они не одни», — отметил заместитель председателя совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Подобные визиты помогают создать атмосферу заботы и тепла даже в больничных стенах и поддержать семьи, которые проходят непростой период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.