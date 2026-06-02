Депутаты в Химках провели детский праздник в парке «Экоберег»

Праздник ко Дню защиты детей прошел 1 июня в парке «Экоберег» в Химках. Его организовали депутаты совета депутатов Ирина Спирина и Наталья Каныгина для юных жителей микрорайона Левобережный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парковая площадь на время превратилась в пространство игр и развлечений. Для детей подготовили анимационную программу с пандой, шоу фокусов и дискотеку под открытым небом. Гости праздника угощались сахарной ватой и другими сладостями.

«Дети — это наше будущее, и наша задача сделать их детство безопасным, ярким и полным добрых воспоминаний. Видеть их счастливые глаза для нас лучшая награда. Мы постарались создать атмосферу, где каждый ребенок мог почувствовать себя героем сказки и просто насладиться моментом», — отметила Ирина Спирина.

Наталья Каныгина подчеркнула, что мероприятие прошло совместно с активистами партии «Единая Россия» в рамках проекта «Крепкая семья».

«Для нас важно поддерживать семейные традиции и создавать площадки для совместного отдыха родителей и детей. Судя по количеству участников и отзывам, праздник удался», — пояснила она.

В администрации добавили, что проведение акций ко Дню защиты детей стало для совета депутатов Химок ежегодной традицией. В начале июня в разных микрорайонах округа проходят тематические площадки, фестивали и концерты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.