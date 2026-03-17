Депутаты в Химках поздравили блокадницу с 89-летием

В Химках 17 марта депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина поздравили с 89-летием жительницу блокадного Ленинграда Елену Почерняеву и вручили ей письмо от президента России. Встреча прошла в домашней обстановке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елена Михайловна Почерняева пережила блокаду Ленинграда. Война застала ее в возрасте четырех с половиной лет. Она помнит довоенное время, отца, ушедшего на фронт танкистом, и дом, разрушенный бомбой. Депутаты вручили имениннице цветы и передали поздравительное письмо от президента России.

«Елена Михайловна — живая свидетельница тех страшных дней. Слушая ее рассказы, понимаешь истинную цену мирного неба над головой», — поделилась Ирина Спирина.

После войны отец Елены Михайловны, Михаил Андреевич, дошел до Берлина и вернулся домой из-за ранений позже других. С будущим супругом она познакомилась в Ленинграде. По профессии оба были инженерами, жили на Севере и в Жуковском, а в 1973 году переехали в Химки, где получили квартиру. Здесь выросли двое сыновей, сейчас радуют успехами внуки и правнуки.

«Для нас большая честь быть знакомыми с такой сильной женщиной», — отметила Наталья Каныгина.

Лидер движения общественной поддержки Павел Миронов подчеркнул, что сохранение воспоминаний участников Великой Отечественной войны остается важной задачей. В школах Химок работают музеи, где собраны материалы о ветеранах и событиях тех лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.